Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Kerem Özmen, 63,5 kilo yarı final maçında Reese Lynch'i yenerek finale yükseldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda, son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem Özmen, Hint rakibi Shiva Thapa'yı mağlup ederek de yarı finale yükseldi.

İSKOÇ RAKİBİNİ YENEREK FİNALİST OLDU

Yarı finalde karşılaştığı İskoç rakibi Reese Lynch'i yenen Kerem, bu sonuçla gümüş madalyayı garantilemiş oldu.

Milli sporcu, finalde Küba’dan Andy Cruz Gomez ile Ermenistan’dan Hovhannes Bachkov karşılaşmasının galibiyle altın madalya mücadelesi verecek.