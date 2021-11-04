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    Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

    Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Kerem Özmen, 63,5 kilo yarı final maçında Reese Lynch'i yenerek finale yükseldi.
    • AA
    • 04.11.2021 - 22:26
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    Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda finalde

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda, son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem Özmen, Hint rakibi Shiva Thapa'yı mağlup ederek de yarı finale yükseldi.

    İSKOÇ RAKİBİNİ YENEREK FİNALİST OLDU

    Yarı finalde karşılaştığı İskoç rakibi Reese Lynch'i yenen Kerem, bu sonuçla gümüş madalyayı garantilemiş oldu.

    Milli sporcu, finalde Küba’dan Andy Cruz Gomez ile Ermenistan’dan Hovhannes Bachkov karşılaşmasının galibiyle altın madalya mücadelesi verecek.

    Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası nda finalde #1

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