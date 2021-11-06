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    Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu

    Dünya Erkekler Boks Şampiyonası 63,5 kilo finalinde Kübalı Andy Cruz Gomez'e mağlup olan milli sporcu Kerem Özmen, gümüş madalya elde etti.
    • AA
    • 06.11.2021 - 23:00
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    Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada final için ringe çıkan Kerem Özmen, olimpiyat altın madalyalı Andy Cruz Gomez ile karşılaştı.

    KEREM ÖZNEM, PUANLA YENİLEREK İKİNCİ OLDU

    Rakibine puanla yenilen 19 yaşındaki milli boksör, dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

    Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası nda ikinci oldu #1

    Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası nda ikinci oldu #2

    Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası nda ikinci oldu #3

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