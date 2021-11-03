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Kerem Özmen Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finalde
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 63,5 kilo çeyrek final maçında Kerem Özmen, Hint rakibi Shiva Thapa'yı yenerek yarı finale yükseldi.
- AA
- 03.11.2021 - 00:26
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda dün son 16 turunda Macar rakibi Richard Kovacs'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kerem Özmen, bugün de Hint rakibi Shiva Thapa'yı sayıyla yenerek yarı finale yükseldi.
Milli boksör Kerem, bu sonuçla bronz madalyayı garantilemiş oldu.