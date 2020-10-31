Khabib Nurmagomedov'dan Macron paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde emekli olduğunu açıklayan Khabib Nurmagomedov, Instagram'a Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğrafı koyarak Ahzab Suresi'ni paylaştı.

İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed ile ilgili yaptığı karikatürlere destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macon'a olan tepkiler her geçen gün artıyor.

Geçtiğimiz günlerde emekli olduğunu açıklayan karma dövüş sanatçısı Khabib Nurmagomedov, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"HZ. MUHAMMED'İ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUZ"

Sosyal medya hesabına, Macron’un yüzüne ayakkabı izi yerleştirilmiş bir fotoğrafı koyan Khabib, "Biz Müslümanlar, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, bu provokasyonlar boşa çıkacak." ifadesini kullandı.

Şampiyon dövüşçü, Ahzab Suresi'nin 57. ayetini de paylaşımına ekledi.

Ayetin meali: "Allah'ı ve resulünü incitenleri Allah, dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır."