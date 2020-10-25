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Khabib Nurmagomedov'un efsane nakavtları

Khabib Nurmagomedov'un efsane nakavtları

Kariyeri boyunca çıktığı 29 maçı da kazanan Khabib Nurmagomedov, emekli olduğunu açıkladı. Dağıstanlı dövüşçü, babasının ölümü nedeniyle bu kararı aldığını söyledi.