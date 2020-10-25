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Khabib Nurmagomedov'un efsane nakavtları
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 10:09
- Güncelleme : 25.10.2020 - 10:10
Dağıstan asıllı Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, ABD'li Justin Gaethje'yi yenerek şampiyonluk kemerini koruduğu hafif sıklet unvan müsabakasının ardından ringlere veda etti.
ÇIKTIĞI 29 MAÇI DA KAZANDI
Kariyerinde çıktığı tüm maçları kazanan Nurmagomedov ile 22 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Gaethje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Flash Forum'da karşılaştı.
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Nurmagomedov, rakibini 2. rauntta teknik nakavtla yenerek 29. galibiyetini aldı ve kemerini korudu.
Khabib'in efsane nakavtları - İZLE
"ANNEME, BABAM OLMADAN DÖVÜŞMEM DİYE SÖZ VERDİM"
Yeni tip koronavirüse yakalanan babası Abdulmanap Nurmagomedov'u temmuz ayında kaybeden Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, maçın ardından aktif kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Nurmagomedov, antrenörlüğünü de yapan babası olmadan yoluna devam etmek istemediğini belirterek, "Annem, babam olmadan dövüşmemi istemiyordu. Ona, bunun son maçım olacağını söyledim. Şimdi de sözümü tutuyorum." ifadelerini kullandı.