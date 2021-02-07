Leon Spinks hayatını kaybetti

Prostat kanseriyle mücadele eden boksör Spinks, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

1978'de Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası'nda Muhammed Ali'yi mağlup eden boksör olarak bilinen Leon Spinks, hayata gözlerini yumdu.

KANSERE YAKALANDI

30 yılı aşkın süredir profesyonel boksör olan Spinks, son birkaç yıldır prostat kanseriyle mücadele ediyordu.

Eşi Brenda Glur Spinks, birkaç yakın arkadaşı ve diğer aile üyelerinin, o sırada hayatını kaybeden Spinks'in yanında oldukları belirtildi.

67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Muhammed Ali, Spinks'e karşı 15 rauntluk dövüşte kaybetmesinden bir yıl sonra rakibini yenerek dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör olarak tarihe geçmişti.

67 yaşında yaşamını yitiren Spinks, 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmayı başardı.

"MUHAMMED ALİ BENİM İDOLÜM"

Rakibi Muhammed Ali hakkında konuşan Leon Spinks, "O, benim idolüm. Her zaman da öyle olacak. Ama ringde yumruk attığında, ben de bir yumruk atıyorum. Ringde o başka bir adam ve ben de işimi yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.