Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
279.980
-1.01%
EXEN Coin
15.42
-3.38%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C
    Leon Spinks hayatını kaybetti

    Leon Spinks hayatını kaybetti

    Prostat kanseriyle mücadele eden boksör Spinks, 67 yaşında yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    1978'de Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonası'nda Muhammed Ali'yi mağlup eden boksör olarak bilinen Leon Spinks, hayata gözlerini yumdu.

    KANSERE YAKALANDI

    30 yılı aşkın süredir profesyonel boksör olan Spinks, son birkaç yıldır prostat kanseriyle mücadele ediyordu.

    Eşi Brenda Glur Spinks, birkaç yakın arkadaşı ve diğer aile üyelerinin, o sırada hayatını kaybeden Spinks'in yanında oldukları belirtildi.

    67 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

    Bu arada Muhammed Ali, Spinks'e karşı 15 rauntluk dövüşte kaybetmesinden bir yıl sonra rakibini yenerek dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör olarak tarihe geçmişti.

    67 yaşında yaşamını yitiren Spinks, 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmayı başardı.

    Leon Spinks hayatını kaybetti #1

    "MUHAMMED ALİ BENİM İDOLÜM"

    Rakibi Muhammed Ali hakkında konuşan Leon Spinks, "O, benim idolüm. Her zaman da öyle olacak. Ama ringde yumruk attığında, ben de bir yumruk atıyorum. Ringde o başka bir adam ve ben de işimi yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Leon Spinks hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir