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    Mayweather'in öğrencisi Gervonta Davis nakavtla kazandı

    Mayweather'in öğrencisi Gervonta Davis nakavtla kazandı

    Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'in öğrencisi Gervonta Davis, dün akşam yapılan maçta Rolando Romero'yu müthiş bir yumrukla nakavt etti.
    • 30.05.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 13:37
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    7 yıldız Floyd Mayweather ile çalışan 27 yaşındaki Gervonta Davis, dün akşam Rolando Romero ile New York'ta karşı karşıya geldi.

    Henüz hiç yenilgi almayan Davis, maça müthiş bir başlangıç yaparak rakibini büyük baskı altına aldı. Romero zaman zaman karşılık verse de Mayweather'ın öğrencisi üstünlüğü ele geçiren taraf oldu.

    Müsabakanın 6. raunduna gelindiğinde ise Gevronta Davis, rakibinin hiç beklemediği bir anda müthiş bir sol kroşe çıkardı. Aldığı sert darbeyle yere yığılan Romero, iplerin olduğu bölümde kaldı.

    Mayweather'in öğrencisi Gervonta Davis nakavtla kazandı VİDEO

    Mayweather in öğrencisi Gervonta Davis nakavtla kazandı #1

    Yerinden kalkamadı

    Romero yerinden kalkmayı denese de başaramayınca maçın hakemi müsabakayı sonlandırdı ve kazanan nakavtla Gervonto Davis oldu.

    Maçın bir diğer dikkat çeken detayı ise Floyd Mayweather'ın öğrencisi Davis'in, maçını izlemeye gelmemiş olmasıydı.

    Bu gelişme de ikili arasındaki ilişkinin sona ermesi olarak yorumlandı.  Daha sonra bir açıklama yapan Davis, Mayweather'la yollarının ayrıldığını açıkladı.

    Mayweather in öğrencisi Gervonta Davis nakavtla kazandı #2

    Mayweather in öğrencisi Gervonta Davis nakavtla kazandı #3


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