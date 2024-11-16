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Haber Merkezi

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi.

Paul ile Tyson'ın karşılaştığı müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden yapıldı.

Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.

TYSON KAYBEDİNCE TELEVİZYONU KIRDI

Mike Tyson'ın maçı kaybetmesiyle Tyson destekçileri, büyük bir üzüntü yaşadı.

Ancak içlerinden bir tanesi, deyim yerindeyse hayal kırıklığına uğradı. Dev maçta Mike Tyson kazanır iddiası oynayan bir kişi, Tyson kaybedince televizyonu kırdı.