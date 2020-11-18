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    Mike Tyson ringe dönüyor

    Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 15:20
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 15:58
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    Mike Tyson ringe dönüyor

    ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

    TYSON'IN RAKİBİ JONES

    Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka, 8 raunt olacak.

    Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.

    Dört farklı sıklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones'un ise 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.

    53 yaşındaki Mike Tyson'ın antrenman görüntüleri - İZLE

    Mike Tyson ringe dönüyor #1

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