Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
139.064
4.57%
EXEN Coin
8.93
-7.65%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C
    Mike Tyson - Roy Jones maçı berabere bitti

    Mike Tyson - Roy Jones maçı berabere bitti

    15 yıl sonra ringe çıkan boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson'un, Roy Jones ile yaptığı maç berabere sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2020 - 08:52
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 09:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.

    BERABERE BİTTİ

    15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında dengeli bir oyun ortaya koydu.

    8 raund süren mücadelede berabere sonuçlandı.

    Mike Tyson - Roy Jones maçı berabere bitti #1

    ÇOK FAZLA SARILDILAR

    Roy Jones'un daha taktik ağırlıklı dövüştüğü mücadelede sarılmalar oldukça fazla yaşandı.

    MAÇIN VİDEOSU YÜKLENİYOR...

    Mike Tyson - Roy Jones maçı berabere bitti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir