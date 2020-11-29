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- Mike Tyson - Roy Jones maçı berabere bitti
Mike Tyson - Roy Jones maçı berabere bitti
15 yıl sonra ringe çıkan boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson'un, Roy Jones ile yaptığı maç berabere sonuçlandı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2020 - 08:52
- Güncelleme : 29.11.2020 - 09:08
54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında yapılan boks karşılaşması berabere tamamlandı.
BERABERE BİTTİ
15 yıl aranın ardından düzenlenen gösteri maçında ringe çıkan Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında dengeli bir oyun ortaya koydu.
8 raund süren mücadelede berabere sonuçlandı.
ÇOK FAZLA SARILDILAR
Roy Jones'un daha taktik ağırlıklı dövüştüğü mücadelede sarılmalar oldukça fazla yaşandı.
MAÇIN VİDEOSU YÜKLENİYOR...