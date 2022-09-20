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    Mike Tyson 'siyatik' hastalığına yakalandığını açıkladı

    Geçtiğimiz ay Miami Havalimanı'nda tekerlekli sandalyeyle görüntülenen ve hayranlarını korkutan boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 20.09.2022 - 20:36
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    Mike Tyson 'siyatik' hastalığına yakalandığını açıkladı

    Geçtiğimiz ay Miami Havalimanı'nda tekerlekli sandelyede görüntülenmesinin ardından sağlığıyla ilgili tartışmalar artan Mike Tyson bir televizyon kanalına röportaj verdi.

    "Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile"

    Newsmax TV'ye konuşan 56 yaşındaki boks efsanesi, "Siyatik" adı verilen nadir görülen bir sinir zedelenmesi hastalığına yakalandığını belirterek şu sözleri dile getirdi: "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki tek sağlık sorunum bu. Şu an harika hissediyorum." dedi.

    Mike Tyson siyatik hastalığına yakalandığını açıkladı #1

    2005 yılında profesyonel kariyerine son verdi

    Kariyeri boyunca sırtında sorunlar yaşayan Tyson, 2005 yılında sakatlıkları nedeniyle profesyonel kariyerine son vermek zorunda kalmıştı. Efsane boksör yalnızca 2020 yılında bir gösteri müsabakasında ringlere geri dönmüştü.

    Tekerlekli sandalye ile görüntülenmişti

    Eski dünya ağırsıklet boks şampiyonu olan efsane Mike Tyson, geçtiğimiz ay Miami Uluslararası Havalimanı'nda tekerlekli sandalyeyle görüntülenmiş ve kilo verdiği de dikkatleri çekmişti.

    Mike Tyson siyatik hastalığına yakalandığını açıkladı #2

    Siyatik hastalığı nedir?

    Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.


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