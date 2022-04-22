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    Mike Tyson uçakta yumruklarını konuşturdu

    Mike Tyson, San Francisco’dan Florida’ya gitmek için bindiği uçağın Business bölümünde bir yolcuyu yumruklarken görüntülendi.
    • 22.04.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 19:22
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    Mike Tyson uçakta yumruklarını konuşturdu

    Mike Tyson, San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya havalanan uçakta başka bir yolcuyla arbedeye karıştı. Efsanevi boksör, kabinde tam arkasında oturan bir kişiye birkaç yumruk atarak gündem oldu.

    TMZ, olay anının görüntülerini paylaştı. Görgü tanıklarına göre, eski ağır siklet dünya şampiyonu başlangıçta yolcularla oldukça samimiydi.

    Tyson'ı kışkırttı

    Ancak arkasında oturan adam tarafından defalarca kışkırtıldıktan Tyson'ın sabrı tükendi. Görgü tanıkları ayrıca Mike Tyson ile uğraşan kişinin aşırı derecede sarhoş olduğunu ifade etti.

    Yaralanan şahıs uçaktan iner inmez tıbbi müdahale alırken, konuyla ilgili olarak polise ifade verdi.

    Mike Tyson uçakta yumruklarını konuşturdu #1

    Mike Tyson uçakta yumruklarını konuşturdu #2


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