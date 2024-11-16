Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul, 15 Kasım 2024’te Teksas’taki AT&T Stadyumu’nda gerçekleşen boks maçında karşı karşıya geldi.

Etkinlik, Netflix ve Most Valuable Promotions tarafından düzenlenerek dünya genelinde canlı yayınlandı.

Maçta Jake Paul, efsane isim Mike Tyson’ı puanla (78-74) mağlup etti. Bu zaferle Jake Paul, profesyonel kariyerindeki galibiyet sayısını 10’a çıkardı.

Mike Tyson, maç sonrası emekli olup olmayacağına dair bir soruya, “Henüz bitmedim. Büyük olasılıkla Logan Paul ile dövüşeceğim.” diyerek yanıt verdi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Bu açıklama, Logan Paul’un tepkisine yol açtı. Logan Paul, ringde Mike Tyson’a sinirlenerek, “Seni öldürürüm.” ifadelerini kullandı. Bu sözler, maçın ardından sosyal medyada gündem oldu.

Etkinlik aynı zamanda, Katie Taylor ile Amanda Serrano arasındaki rövanş maçına da ev sahipliği yaptı.

İkilinin tarihi karşılaşması, kadın boksunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.