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Mike Tyson'ın namaz kılarken çekilen videosu
İsveçli boksör Badou Jack, yıllar önce İslam dinini seçerek Müslüman olan efsane boksör Mike Tyson'la beraber namaz kılarken çekilen videosunu Instagram'dan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 23.08.2020 - 14:27
2005 yılında boksu bırakan ve kasım ayında yeniden ringe dönmeye hazırlanan Mike Tyson, çalışmalarını sürdürüyor.
54 yaşındaki efsane boksör, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maçta 51 yaşındaki Roy Jones ile karşı karşıya gelecek.
Boksseverler heyecanla bu maçı beklerken, Tyson'un yakın arkadaşı İsveçli boksör Badou Jack'ten bir paylaşım geldi.
"KARDEŞİMLE YAN YANA DUA EDİYORUM"
Mike Tyson ile birlikte namaz kılarken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Jack, "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum." notunu düştü.
Mike Tyson'ın namaz kılarken çekilen videosu - İZLE