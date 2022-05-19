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    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı

    Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.
    • 19.05.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 20:29
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    Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

    Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

    İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.

    48 kiloda dünya şampiyonu oldu

    Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

    AA'nın haberine göre 48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı VİDEO

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı #1

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı #2

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı #3

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı #4

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı #5

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı #6

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı #7

    Milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya kazandı #8


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