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    Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

    Karadağ'da devam eden Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu İtalyan rakibini yenerek finale yükseldi.
    • 22.10.2022 - 01:30
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    Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi

    Karadağ'ın Budva kentinde yapılan Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası devam ediyor.

    Buse Naz finalde

    AA'nın haberine göre, organizasyonda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, İtalyan Giordana Sorrentino'yu yenerek finale yükseldi.

    Öte yandan, diğer yarı final mücadelelerinde 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Aneta Rygielska'ya, +81 kiloda Şennur Demir de Ukraynalı Maria Lovchynska'ya yenilerek bronz madalyada kaldı.

    Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi #1


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