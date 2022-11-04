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    Milli boksör Busenaz Sürmeneli ameliyat oldu

    Busenaz Sürmeneli, omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç ay ringlerden uzak kalacağını duyurdu.
    • 04.11.2022 - 17:14
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    Milli boksör Busenaz Sürmeneli ameliyat oldu

    Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç ay ringlerden uzak kalacağını duyurdu.

    "Birkaç ay bokstan uzak kalacağım"

    Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Busenaz, TOBB ETÜ Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Omzumdan bir ameliyat geçirdim. Bu da demek oluyor ki birkaç ay bokstan uzak kalacağım.

    Ama sevdiklerim yanımda, moralim iyi merak etmeyin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Ringdeki deli aslan kızınız daha güçlü bir şekilde geri dönecek." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de milli sporcuyu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Milli boksör Busenaz Sürmeneli ameliyat oldu #1


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