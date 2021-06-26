Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, ilk profesyonel boks maçına çıkıyor

ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin yolundan ilerleyen torunu Nico Ali Walsh, ilk profesyonel maçına 14 Ağustos'ta çıkacak.

Azmi, kararlılığı, çok tartışılan özgüveni ve başarılarıyla dünya prefosyonel boks tarihine adını altın harflerle kazıtan merhum Amerikalı Müslüman boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, dedesinin yolundan gitmeye karar verdi.

NİCO ALİ: "ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK ALIYORUM"

Muhammed Ali'nin aktif kariyerinde 27 maçını düzenleyen 89 yaşındaki organizatör Bob Arum ile anlaşan 20 yaşındaki Nico Ali, "Dedemin başlattığı boks mirasını devralacağım için büyük onur duyuyorum. Bu, çok büyük bir sorumluluk ve kesinlikle hafife almıyorum." ifadelerini kullandı.

"NİCO DA DEDESİNİN YOLUNDA DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAK"

Organizatör Bob Arum ise Nico Ali'ye güvendiğini belirterek, "Muhammed Ali, içindeki sevgiyle imkansızı imkanlı yapan bir karakterdi. Nico'nun dedesi gerçekten harika bir boksördü. Nico da onun yolundan devam etmeye çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

İLK PROFESYONEL MAÇI 14 AĞUSTOS'TA

Profesyonel boks kariyerini orta sıklette sürdürecek Nico Ali Walsh, ilk maçına 14 Ağustos'ta çıkacak.

ABD ordusundan emekli deniz subayı Robert Walsh ile Muhammed Ali'nin kızı, Rasheda Ali'nin oğlu Nico Ali Walsh'ın yaklaşık 30 amatör maçı var.

TÜM ZAMANALARIN EN BÜYÜK BOKSÖRÜ: MUHAMMED ALİ

Kariyerinde 3 kez ağır sıklet dünya şampiyonluğu yaşayan ve tüm zamanların en büyük boksörü olarak görülen Muhammed Ali, uzun yıllar mücadele verdiği parkinson hastalığının ardından 2016 yılında solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.