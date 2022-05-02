Boksun efsane ismi Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, profesyonel kariyerinin beşinci maçını da saniyeler içinde nakavtla kazandı.

Nico Ali Walsh, profesyonel bir boksör olarak ringe adım attığından bu yana beş galibiyet aldı.

Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da olağandışı bir olay gerçekleşti.

Efsane boksör Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh, rakibi Alejandro Ibarra'yı ilk raundun başında nakavt etti.

Muhammed Ali'nin torunu Nico Ali Walsh rakibini ilk raundda nakavt etti İZLE



Dedesine armağan etti

21 yaşındaki boksör, galibiyeti 2016'da hayatını kaybeden dedesine armağan etti.

"Bu, verdiğim tüm emeğin bir kanıtı. Siz çaba sarf ettiğinizde böyle şeyler oluyor. Büyükbabamı hayata döndürüyorum ve bu yüzden annem çok duygulanıyor. Çünkü babasını tekrar görüyor ve babasının adını benle duyuyor."





Nico Ali Walsh kimdir?

Nico Ali Walsh, 11 Ağustos 2000'de Chicago Illinois'de doğdu. Annesi Rasheda ve babası ise emekli bir ABD Deniz Piyadesi Bob Walsh'tur.

Nico, 3 Haziran 2016'da vefat eden dedesi Muhammed Ali'nin boks DNA'sını keşfetmekte gecikmedi.

11 yaşında boksa başlamasına rağmen eğitimini aksatmadı. Nico Ali Walsh, Nevada Üniversitesi'ne kaydoldu ve gelecek yaz işletme bölümünden mezun olacak.

Nico, profesyonel boksa ilk adımlarını Meksikalı antrenör Abel Sanchez ile birlikte attı. Ardından Tyson Fury'nin antrenörü SugarHill Steward ile ringlere çıktı. Nico Ali Walsh, 14 Ağustos 2021'de profesyonel olarak ilk kez bir maça çıktı ve rakibi Jordan Weeks'i dört rauntta nakavt etti.