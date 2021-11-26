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    Musa’nın hedefi dünya şampiyonluğu

    Yarı ağır sıklet boksta Avrupa Şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan'ın hedefi dünya şampiyonu olmak.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 14:25
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    Musa’nın hedefi dünya şampiyonluğu

    Avrupa Asya şampiyonu olan Giresun Alucralı Musa Askan Yamak, Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen şampiyonada Rus rakibi Siarhei Huliakevich nakavt ederek 8. galibiyetini elde etti.

    Musa Askan Yamak ayrıca rakibini Rus rakibi yenerek WBF International (Uluslararası) yarı ağır siklet şampiyon ve kemerinde sahibide oldu.

    Musa Yamak, hedefinin bundan sonra dünya şampiyonluğu olduğunu açıkladı.

    Musa’nın hedefi dünya şampiyonluğu #1

    "HEDEFİM ALTIN KEMER"

    Son karşılaşmasında Almanya’nın Münih şehrinde Rus rakibi Siarhei Huliakevich’i 8. raunda nakavt ederek 8. galibiyetini elde eden Boksör Yamak, “Kendi dalında 56 maçta 43 galibiyeti olan Rus rakibim Siarhei Huliakevich yenerek 8. galibiyetimi aldım.Dünya altın kemer maçı için 12 galibiyete ihtiyacım var. 9. maçımı 2022 Mart ayında yapacağım.

    Bu maça hazırlık çalışmalarımın büyük bir kısmını Giresun’da doğal bir ortamda gerçekleştirdim. Hemşehrilerimin her daim yanımda olduğunu biliyorum, bu da beni çok güzel motive ediyor. İnşallah dünya yarı ağır sıklet şampiyonluğu hedefimde altın kemeri kazanarak hemşehrilerimi, sevenlerimi ve aziz milletimi gururlandırırım. Beni destekleyen  herkese çok çom teşekkür ediyorum" dedi.

    Musa’nın hedefi dünya şampiyonluğu #2

    Musa’nın hedefi dünya şampiyonluğu #3

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