Namağlup boksör Havvanur, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

AA & Ensonhaber

Milli boksör Havvanur Kethüda, 8 yıllık basketbol kariyerini geride bırakarak 2023 yılının şubat ayında boks serüvenine adım attı. Ringlere hızlı bir giriş yapan Havvanur, katıldığı iki Türkiye ve iki Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanarak kısa sürede büyük bir başarı elde etti.

Şimdi ise gözünü Karadağ’da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Genç Erkek ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’na dikmiş durumda. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla yoğun bir şekilde çalışan Havvanur, namağlup unvanını koruyarak bu büyük şampiyonadan da altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

BASKETBOL OYNARKEN "BOKS YAPAR MISIN" SORUSU, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

2015'ten 2023'e kadar ilçe takımlarında basketbol oynadığını belirten Havvanur, bir basketbol maçı sırasında rakip takımın antrenörünün "Boks yapar mısın?" sorusuyla yeni bir yola girdiğini anlatarak,

Bu şekilde boksa başladım. Antrenmanlarımı aksatmadan sürdürdüm, çok çalıştım. Kısa bir süre sonra Türkiye Şampiyonası vardı, katıldım ve şampiyon oldum. Ardından yıldızlar kategorisinde Romanya’da Avrupa şampiyonu oldum. 2024’te gençler kategorisinde hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluğunu kazandım. Henüz 1,5 yıldır boks yapmama rağmen önemli başarılar elde ettim

diye konuştu.

Başarılarından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Havvanur, Dünya Şampiyonası’na sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ve yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdüklerini ekledi.

"YENİLGİSİZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"

Hedeflerinden söz eden Havvanur, şunları dile getirdi:

Dünya Şampiyonası için kamptayız ve hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. En büyük hedefim dünya şampiyonu olmak. Şu ana kadar hiç yenilgi almadım, maçlarımı genellikle ilk ya da ikinci rauntta kazandım. Bu motivasyonla Dünya Şampiyonası'na gitmeyi planlıyorum. Orada da yenilgisiz bir performans sergileyip, dünya şampiyonluğu unvanını elde etmeyi umut ediyorum.

Kampın oldukça verimli geçtiğini belirten Havvanur, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.