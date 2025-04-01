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AA & Ensonhaber

Nijeryalı 40 yaşındaki boksör Gabriel Oluwasegun Olanrewaju, Gana'da çıktığı hafif ağır sıklet karşılaşması sırasında bilincini kaybederek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gana Boks Otoritesinden (GBA) yapılan yazılı açıklamada, başkent Akra'daki Bukom Boks Arenası'nda Nijeryalı boksör Olanrewaju'nun, dün boksör Jon Mbanugu ile karşılaştığı belirtildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜKTEN 30 DAKİKA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Mbanugu ile Olanrewaju'nun karşı karşıya geldiği müsabakanın üçüncü raundunda Nijeryalı boksörün bilincini kaybettiği ve bayıldığı ifade edildi.

Olanrewaju'nun ilk müdahalenin ardından Akra'daki Korle-Bu Eğitim Hastanesine kaldırıldığı aktarılan açıklamada, boksörün hastaneye götürüldükten 30 dakika sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Boks Kontrol Kurulu Genel Sekreteri Remi Aboderin, Olanrewaju'yu "korkusuz bir dövüşçü" olarak tanımlayarak, "Gerçekten büyük bir üzüntü içindeyiz. Böyle bir şeyi asla öngöremezdik. Ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

23 MAÇIN 13'ÜNÜ KAZANDI

Eski Nijerya ve Batı Afrika şampiyonu olan 40 yaşındaki Olanrewaju, profesyonel kariyerinde çıktığı 23 maçın 13'ünde galibiyet elde etmişti.