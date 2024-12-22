Oleksandr Usyk, bir kez daha Tyson Fury'yi devirdi

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Suudi Arabistan'da "Riyad Sezonu" etkinlikleri kapsamında düzenlenen boks maçında, boksta ağır sikletin iki efsanesi Ukraynalı Oleksandr Usyk ile İngiliz Tyson Fury, rövanş maçı için başkent Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.

38 yaşındaki Oleksandr Usyk, dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu maçında Tyson Fury'yi hakemlerin ortak kararıyla 116-112, 116-112, 116-112) yenerek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu.

USYK 23'TE 23 YAPTI

Usyk, Tyson Fury'yi ikinci kez yenerek kemerlerini ve tartışmasız şampiyonluk unvanını korurken 23 dövüşte, 23 galibiyet elde etti.

190 MİLYON DOLARLIK MAÇ

The Independent'ın haberine göre; Oleksandr Usyk - Tyson Fury dövüşünün toplam ödülü 190 milyon dolar.

Tyson Fury'yi bir kez daha yenmeyi başaran Oleksandr Usyk'in payına düşen miktarın ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

İLK DÖVÜŞTE FURY DAHA FAZLA KAZANMIŞTI

İlk dövüşte Ukraynalı boksör Usyk, şampiyon olmasına rağmen 45 milyon dolar kazanırken Fury ise dövüşü kaybetmesine rağmen 100 milyon dolar kazanmıştı.