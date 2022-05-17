Ringde vefat eden Musa Askan Yamak'ın son anları

Ringde vefat eden Musa Askan Yamak'ın son anları

Almanya'nın Münih kentinde çıktığı boks maçında ringde aniden kalp krizi geçirerek yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden boksör Musa Askan Yamak'ın son anları amatör kameraya yansıdı.

Almanya'da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan Yamak, Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da çıktığı ringde üçüncü raunddaki molada kalp krizi geçirerek ringe yığıldı.

Boksör Yamak'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Musa Askan Yamak'ın ölüm anı amatör kamerada

Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Musa Askan Yamak, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken ringde kalbine yenildi.

Öte yandan Musa Yamak'ın son anları amatör bir kamera tarafından çekildi.

Ringde vefat eden Musa Askan Yamak'ın son anları ViDEO