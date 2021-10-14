Selçuk Aydın, Boks Federasyonu başkanlığına aday

Eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonunun 3 Kasım'da yapılacak olağan seçimi genel kurulunda başkan adayı olduğunu duyurdu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, olimpiyat madalyalı eski milli boksörlerin desteğini aldığını açıklayan Aydın, boks camiasının geleceği için göreve talip olduğunu belirtti.

"CAMİAMIZI BASAMAK OLARAK KULLANANLAR VAR"

Aydın, Türk boksunu dünya standartlarına çıkarmayı hedeflediklerini anlattı:

"Camiamıza en güzel şekilde hizmet edecek, bize fayda sağlayacak ekip arkadaşlarımızla bir oluşum sağladık. Oluşumun yüzde 70'ini eski sporculardan oluşturduk. Bunların içinde önemli akademisyenler de var. İş dünyasında idarecilik vasfı yüksek olan saygın insanlar var. Camiamızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. 4 yılda bir seçim sürecinde camiamızı basamak olarak kullananların farkındayız. Bunları camiadan arındırmak için bu oluşumu başlattık."





"BOSK, BİZİM UZMANLIK ALANIMIZ"

Aydın, boksa uzun yıllar hizmet ettiklerini aktardı:

"Boks bizim uzmanlık alanımız. O ringde ter dökmemiş, mücadele etmemiş kişilerin bu camianın beklentilerini bilme şansları yok. Biz de beklentileri çok iyi biliyoruz ve bunları karşılayabilecek irademiz, tecrübemiz var. Sadece fırsat verilmesini istiyoruz."





"MAKAMIN GÜCÜYLE, DELEGELERİ ETKLİEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Selçuk Aydın, seçimde en fazla 300 delegenin oy kullanabileceğini bunun da 246'sının noter huzurundaki kura çekimiyle belirlendiğini vurguladı:

"En son girişimimizle kura çekimi bakanlığımız sağduyusuyla, bakanlığımızda yapıldı. Yoksa mevcut federasyon başkan vekilinin ofisinde yapılıyordu bu kura çekimi. Bunun da takdirini sizlere bırakıyorum. Seçim sürecinde olmamıza rağmen mevcut federasyon, devlet imkanlarıyla bu süreci yürütüyor. Makamın gücüyle de delegeleri etki altına almaya çalışıyorlar. 300 delegeden 45 destek yazısına ihtiyacımız vardı. 45'in iki katına sahibiz. Camiamız bize gerekli teveccühü göstermiştir. Hakkımızda asılsız iddialar oluşturup camiayı etki altına alıyorlar. Antrenörlere 'Seni milli takıma alacağız, güven oyu ver' gibi böyle baskılar yapılıyor. Biz bu seçimi önce Allah'ın izniyle, sonra kıymetli camiamızı desteğiyle ezici bir üstünlükle kazanacağımıza inanıyoruz. Camiamıza şunu da belirtiyorum, müsterih olun gerekli teveccüh toplanmıştır."