Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
683.228
1.07%
BTXN Coin
36.97
2.40%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Sırbistan'da kadın milli boksörlerimiz iki altın madalya kazandı

    59.Uluslararası Belgrad Kazananlar Boks Turnuvası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar altın madalya kazandı.
    • AA
    • 02.04.2022 - 00:52
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 00:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sırbistan'da kadın milli boksörlerimiz iki altın madalya kazandı

    Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat ikincisi Buse Naz, 52 kiloda finalde İngiliz rakibi Charley Davison'la, Büşra Işıldar ise +81 kiloda Faslı rakibi Khadija Mardi'yle karşılaştı.

    SPORCULARIMIZ ALTIN MADALYA KAZANDI

    Her iki milli sporcu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    Sırbistan da kadın milli boksörlerimiz iki altın madalya kazandı #1

    Sırbistan da kadın milli boksörlerimiz iki altın madalya kazandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finalde
    Milli Takımlar

    Rıza Kayaalp ve Yunus Emre Başar finalde

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi
    3. Sayfa

    Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

    Görüş Bildir