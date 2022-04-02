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- Sırbistan'da kadın milli boksörlerimiz iki altın madalya kazandı
Sırbistan'da kadın milli boksörlerimiz iki altın madalya kazandı
59.Uluslararası Belgrad Kazananlar Boks Turnuvası'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar altın madalya kazandı.
- AA
- 02.04.2022 - 00:52
- Güncelleme : 02.04.2022 - 00:53
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda olimpiyat ikincisi Buse Naz, 52 kiloda finalde İngiliz rakibi Charley Davison'la, Büşra Işıldar ise +81 kiloda Faslı rakibi Khadija Mardi'yle karşılaştı.
SPORCULARIMIZ ALTIN MADALYA KAZANDI
Her iki milli sporcu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.