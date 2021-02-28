Türk boksör Avni Yıldırım ünvan maçında Canelo Alvarez'e karşı

Türk profesyonel boks tarihinin başarılı sporcularından Avni Yıldırım, kariyerinin en büyük maçında Meksikalı rakibi Canelo Alvarez'e karşı dünya şampiyonluğu ünvanı için mücadele verecek.

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Canelo Alvarez'le 80 bin kişilik Miami Hord Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

AVNİ, BİR İLKE İMZA ATMAK İSTİYOR

Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi efsane yıldızların yaptığı karşılaşmalara eş değer olacak maçta Yıldırım, kızıl renkteki saçından dolayı tarçın anlamına gelen "Canelo" lakaplı rakibini yenerek bir ilke imza atmak istiyor.

80 BİN KİŞİLİK STATTA 36 MİLYON DOLARLIK MAÇ

Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi yerinden takip edebilecek. Yoğun ilgi gösterilen biletler 8 bin dolara alıcı buluyor. Avni, organizasyondan 1 milyon dolar kazanacak. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar alacak.

Avni Yıldırım-Canelo Alvarez karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı izlenecek.

TSİ 03.00'te start alacak gecenin Avni ile Canelo'yu karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor.