Tyson Fury, Deontay Wilder’ı nakavt etti

Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD’li Deontay Wilder’ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD’li Deontay Wilder ile karşı karşıya geldi.

İki boksör arasında büyük çekişmeye sahne olan üçüncü karşılaşma, ABD’nin Las Vegas kentinde yapıldı.

Karşılaşma öncesinde iki boksörün ringe geliş kostümleri oldukça dikkat çekiciydi.

Tyson Fury, karşılaşma öncesi ringe centurio kostümüyle çıktı.

Mücadeleye iyi başlayan Fury, üçüncü rauntta rakibini düşürmesine rağmen nakavt edemedi.

Bu kez 35 yaşındaki Wilder, dördüncü rauntta Fury’yi iki kez düşürmesine rağmen Büyük Britanyalı boksör, yeniden ayağa kalkmayı başardı.

11. RAUNTTA NAKAVT ETTİ

Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan Fury, 10. rauntta Wilder’ı bir kez daha düşürdü ama rakibi ayağa kalktı.

33 yaşındaki Fury, 11. raunttaki sert yumruğunun ardından bu kez rakibini nakavt ederek maçı kazandı.

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018’de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020’de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu. 24 Temmuz’da yapılması planlanan üçüncü maç, Tyson Fury’nin koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti.

Bu galibiyetle Fury, çıktığı 32. maçında 31. galibiyetine ulaştı. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, kariyerindeki tek beraberliğini ise Wilder karşısında almıştı.

Fury’ye üst üste ikinci kez kaybeden Wilder’ın ise 45 maçta 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

"KAYBETMEYİ KABULLENMEYEN GERİ ZEKALI"

Karşılaşma sonunda Wilder'ın yanına gittiğini belirten Tyson Fury, "Tebrik ettim fakat 'Hiçbir şekilde sportmenlik veya saygı göstermek istemiyorum' dedi. 'Sorun değil' dedim. Şaşırdım. Kaybetmeyi kabullenemeyen biri. Geri zekalı" ifadelerini kullandı.

Müsabakaya ilişkin de konuşan Fury, "Birkaç kez yere düştüm. Wilder, gerçekten güçlü yumruklar atıyor. Bu gece, harika bir dövüş oldu. Bahane üretemem ki Wilder, üst düzey bir dövüşçü. Dünyanın en iyi dövüşçüsü olduğumu söylerim ki o da ikincisi" dedi.