Tyson Fury'i yenen Oleksandr Usyk, dünya ağır siklet şampiyonu Boksta ağır sikletin iki efsanesi Ukraynalı Oleksandr Usyk ile İngiliz Tyson Fury arasındaki çetin mücadeleyi Ukraynalı Usyk kazandı.

AA & Ensonhaber

Boksun ağır siklet kategorisindeki iki efsane, Ukraynalı Oleksandr Usyk ve İngiliz Tyson Fury, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.

Merakla beklenen bu ağır sıklet şampiyonluk maçı, iki yenilgisiz dövüşçünün nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Usyk, hakem kararıyla şampiyon oldu

Oleksandr Usyk, hakemlerin kararıyla Tyson Fury'yi yenerek şampiyon oldu. Usyk, Tyson Fury'yi bölünmüş kararlarla (İki hakem 115-112 ve 114-113'le Usyk'i tercih ederken, üçüncü jüri 114-113'le Fury'yi seçti) mağlup ederek İngiliz boksöre ilk mağlubiyetini yaşartırken, dünyanın yeni tartışmasız ağır sıklet şampiyonu oldu.

Fury: "Ülkesi savaşta olduğu için destek aldı"

Karara itiraz eden Fury, "Bu mücadeleyi kazandığıma inanıyorum. Ülkesi savaşta, dolayısıyla insanlar savaşta olan ülkenin yanında yer alıyor." dedi.

Rövanş maçında karşılaşacaklar

Rövanşta karşılaşacaklarını söyleyen Fury'nin organizatörü, dövüş sonrasında sözleşmede kendilerine hemen rövanş hakkı tanıyan bir madde bulunduğunu doğruladı.

Oleksandr Usyk ise, rövanş maçına hazır olduğunu belirtti.

Dört büyük ağır sıklet kemerin tamamını aynı anda elinde bulunduran ilk boksör

37 yaşındaki Ukraynalı boksör Usyk, dört büyük ağır sıklet kemerinin tamamını aynı anda elinde bulunduran ilk boksör ve 25 yıl sonra gelen tartışmasız ilk şampiyon oldu.

Daha önce Lennox Lewis 1999 ve 2000'de beş ay boyunca bu unvanı elinde tutmuştu.

Neymar da maçı izledi

Suudi Arabistan takımı El-Hilal'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, karşılaşmayı izledi.