Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu

Türk boksör Arda Tamer Avcı, hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Boks Gecesi'nde hafif sıklet kıtalararası kemer maçında Arda Tamer Avcı, Gürcü rakibi Vladimer Janezashvili ile mücadelesini 2. raundda nakavtla kazandı.

2. RAUNDDA NAKAVTLA KAZANDI

Avcı, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci raundda muhtemelen rakibinin burnunun kırıldığını söyledi. Ancak rakibinin devam etmek istediğini ve sonrasında maçı nakavtla kazandığını anlatan Avcı, mutlu olduğunu ifade etti.

BÜTÜN KEMELERİ TOPLAMAK İSTİYOR

Avcı, gelecekte diğer büyük federasyonların kemerlerini de almak istediğini kaydetti.