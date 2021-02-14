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    Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu

    Ukrayna'da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu

    Türk boksör Arda Tamer Avcı, hafif sıklette Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonu oldu.
    • AA
    • 14.02.2021 - 05:39
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 05:40
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    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Boks Gecesi'nde hafif sıklet kıtalararası kemer maçında Arda Tamer Avcı, Gürcü rakibi Vladimer Janezashvili ile mücadelesini 2. raundda nakavtla kazandı.

    2. RAUNDDA NAKAVTLA KAZANDI

    Avcı, Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci raundda muhtemelen rakibinin burnunun kırıldığını söyledi. Ancak rakibinin devam etmek istediğini ve sonrasında maçı nakavtla kazandığını anlatan Avcı, mutlu olduğunu ifade etti.

    Ukrayna da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu #1

    BÜTÜN KEMELERİ TOPLAMAK İSTİYOR

    Avcı, gelecekte diğer büyük federasyonların kemerlerini de almak istediğini kaydetti.

    Ukrayna da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu #2

    Ukrayna da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu #3

    Ukrayna da Türk boksör Arda Tamer Avcı, UBO Kıtalararası Şampiyonu oldu #4

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