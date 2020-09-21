Ukrayna'da Volkan Gökçek, Ruslan Belinski'yi nakavt etti

Ukrayna'da düzenlenen boks gecesinde ringe çıkan Volkan Gökçek, rakibi Ruslan Belinski'nin 8 maçlık yenilmezlik serisini nakavtla bitirdi.

Ukrayna'da düzenlenen boks gecesinde EC BOXING boksörleri Volkan Gökçek, Ali Eren Demirezen ve Viktor Faust, rakiplerini mağlup ederek üçte üç yaptı.

8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİNİ BİTİRDİ

Sekiz maçta hiç yenilgisi olmayan Ukraynalı rakibi Ruslan Belinski karşısında muhteşem bir performans sergileyen genç boksör Volkan Gökçek, rakibini üç kez yere serdi ve altıncı rauntta da karşılaşmayı nakavtla kazanarak büyük bir başarıya imza atarak rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

SPORCULARIM MUHTEŞEM BİR PERFORMANS SERGİLEDİLER"

Almanya’da dört kez üst üste ve ardından geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi promotörü seçilen EC BOXING yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Sporcularım muhteşem bir performans sergilediler. Ali Eren Demirezen, güçlü rakibi karşısında güzel bir sonuç alarak, karşılaşmayı puan ile kazanmayı başardı.

Yeni transferimiz Viktor Faust, üçüncü rauntta rakibine vurduğu sağ direk ile ağır bir nakavt yaşattı. Amonyak koklatarak ancak uyandırabildik rakibi.

Volkan Gökçek, güçlü rakibini adeta yerle bir etti. Bu sonuçlardan sonra önümüzdeki yıl bu sporcularımızı dünya şampiyonluk maçlarına çıkarabileceğim kanaatine vardım ve o yönde çalışmalarımız devam edecek" dedi.





"ELDE ETTİĞİMİZ BU SONUÇLAR GAYET NORMALDİR"

Boksörlerin antrenörü Bülent Başer ise, antrenman döneminde sporcularını yoğun çalıştırmanın meyvelerini aldıklarını vurgulayarak, "Sporcularım gerek antrenmanda ve gerekse karşılaşma sırasında verdiğim taktikleri çok iyi yerine getirdiler.

Disiplin ve konsantrasyonu bir an olsun elden bırakmadılar. Tüm bunları yapınca da elde ettiğimiz bu sonuçlar gayet normaldir" şeklinde konuştu.



