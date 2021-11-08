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- Bölgesel Amatör Lig'de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi
Bölgesel Amatör Lig'de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi
- İHA
- 08.11.2021 - 08:17
- Güncelleme : 08.11.2021 - 09:23
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL), Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Diyarbakırspor, Salih Kartal'ın golüyle 77. dakikada 1-0 öne geçti.
Uzatmaların 90+6’ncı dakikasında kaleciden dönen topu fileyle buluşturan Anıl Kılıç, Yeni Muş Belediyespor'a beraberlik gölünü getirdi.
4 FUTBOLCU YARALANDI
Golün ardından gergin anların yaşandığı karşılaşmada kavga çıktı.
Yeni Muş Belediyespor'un futbolcularından Emir Özay ile Diyarbakırsporlu futbolcular arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.
Kavgada 4 futbolcu, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbeler sonucu yaralandı.
Muş'ta maçta çıkan kavgada 4 sporcu yaralandı VİDEO
5 KIRMIZI KARTLA MAÇ TATİL EDİLDİ
Yaralanan sporculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Muş ekibinden 2 futbolcu ve Diyarbakırspor'un antrenörü ile 2 futbolcusunun kırmızı kart gördüğü müsabaka, hakem Alperen Değirmenci’nin kararı ile tatil edildi.