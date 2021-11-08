Bölgesel Amatör Lig'de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi

Bölgesel Amatör Lig'de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi

Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor arasında oynanan maçta çıkan kavgada 4 futbolcu yaralandı, müsabaka hakem kararıyla ertelendi. Müsabakada 5 kırmızı kartın çıktığı öğrenildi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL), Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Diyarbakırspor, Salih Kartal'ın golüyle 77. dakikada 1-0 öne geçti.

Uzatmaların 90+6’ncı dakikasında kaleciden dönen topu fileyle buluşturan Anıl Kılıç, Yeni Muş Belediyespor'a beraberlik gölünü getirdi.

4 FUTBOLCU YARALANDI

Golün ardından gergin anların yaşandığı karşılaşmada kavga çıktı.

Yeni Muş Belediyespor'un futbolcularından Emir Özay ile Diyarbakırsporlu futbolcular arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 futbolcu, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

Muş'ta maçta çıkan kavgada 4 sporcu yaralandı VİDEO

5 KIRMIZI KARTLA MAÇ TATİL EDİLDİ

Yaralanan sporculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Muş ekibinden 2 futbolcu ve Diyarbakırspor'un antrenörü ile 2 futbolcusunun kırmızı kart gördüğü müsabaka, hakem Alperen Değirmenci’nin kararı ile tatil edildi.