Euro
11.2708
0.46%
Dolar
9.7363
0.59%
Altın
569.04
0.54%
Borsa
1.604
1.31%
Bitcoin
638.587
6.25%
BTXN Coin
23.69
-1.29%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Bölgesel Amatör Lig'de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi

    Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor arasında oynanan maçta çıkan kavgada 4 futbolcu yaralandı, müsabaka hakem kararıyla ertelendi. Müsabakada 5 kırmızı kartın çıktığı öğrenildi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bölgesel Amatör Lig'de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi

    Bölgesel Amatör Lig'de (BAL), Yeni Muş Belediyespor ile Diyarbakırspor, Muş Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    İlk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Diyarbakırspor, Salih Kartal'ın golüyle 77. dakikada 1-0 öne geçti.

    Uzatmaların 90+6’ncı dakikasında kaleciden dönen topu fileyle buluşturan Anıl Kılıç, Yeni Muş Belediyespor'a beraberlik gölünü getirdi.

    4 FUTBOLCU YARALANDI

    Golün ardından gergin anların yaşandığı karşılaşmada kavga çıktı.

    Yeni Muş Belediyespor'un futbolcularından Emir Özay ile Diyarbakırsporlu futbolcular arasında çıkan tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü.

    Kavgada 4 futbolcu, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

    Muş'ta maçta çıkan kavgada 4 sporcu yaralandı VİDEO

    5 KIRMIZI KARTLA MAÇ TATİL EDİLDİ

    Yaralanan sporculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

    Muş ekibinden 2 futbolcu ve Diyarbakırspor'un antrenörü ile 2 futbolcusunun kırmızı kart gördüğü müsabaka, hakem Alperen Değirmenci’nin kararı ile tatil edildi.

    Bölgesel Amatör Lig de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi #1

    Bölgesel Amatör Lig de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi #2

    Bölgesel Amatör Lig de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi #3

    Bölgesel Amatör Lig de bir müsabaka kavga nedeniyle ertelendi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir