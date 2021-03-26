Boupendza attı, Gabon farklı kazandı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni konuk etti. Boupendza'nın gol attığı maçta Gabon mücadeleyi 3-0 kazandı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Gabon, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.

BOUPENDZA'DAN HARİKA GOL

Boupendza 44. dakikada attığı golle yine adından söz ettirdi. Sol taraftan gelişen atakta, ceza sahasına girer girmez kaleyi gören Boupendza harika bir gol kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Gabon'u galibiyete taşıyan golleri Hatayspor forması giyen Boupendza (44), Denis Bouanga Bouanga (72) ve Arsenal'li Aubameyang kaydetti.

Demokratik Kongo'da Fenerbahçeli Marcel Tisserand ve Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, 90 dakika oynadı.

Galatasaraylı Luyindama ise ehabilitasyon sürecine ihtiyacı olduğunu bildirmesinin üzerine aday kadroya davet edilmemişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)