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Brezilya ile Arjantin berabere kaldı
Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. İki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.
- Haber Merkezi
- 17.11.2021 - 05:48
- Güncelleme : 17.11.2021 - 06:43
2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri dev bir maça sahne aldı.
Neymar'sız Brezilya evinde Messi'li Arjantin'i ağırladı.
İLK YARIDA ARJANTIN YAKALADIĞI POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ
Hakemin düdüğüyle birlikte hızlı başlayan maçta iki takım da yer yer tehlikeli pozisyonlar yakaladı.
İKİNCİ YARIDA DA BREZİLYA ARADIĞI GOLÜ BULAMADI
İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmada ikinci yarı Arjantin hücüm hattında tehlikeki pozisyonlar yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı.
Brezilya'da Gabriel Jesus'un son dakikalara doğru oyuna girmesi, karşılaşmanın temposunu arttırsada iki taraftan da gol sesi çıkmadı.