Euro
11.7971
1%
Dolar
10.4448
1.24%
Altın
622.06
1.36%
Borsa
1.686
0%
Bitcoin
624.092
0.34%
BTXN Coin
21.50
1.31%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Brezilya ile Arjantin berabere kaldı

    Brezilya ile Arjantin berabere kaldı

    Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. İki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 05:48
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 06:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri dev bir maça sahne aldı.

    Neymar'sız Brezilya evinde Messi'li Arjantin'i ağırladı.

    İLK YARIDA ARJANTIN YAKALADIĞI POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

    Hakemin düdüğüyle birlikte hızlı başlayan maçta iki takım da yer yer tehlikeli pozisyonlar yakaladı.

    Brezilya ile Arjantin berabere kaldı #1

    İKİNCİ YARIDA DA BREZİLYA ARADIĞI GOLÜ BULAMADI

    İlk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmada ikinci yarı Arjantin hücüm hattında tehlikeki pozisyonlar yakalamasına rağmen aradığı golü bulamadı.

    Brezilya'da Gabriel Jesus'un son dakikalara doğru oyuna girmesi, karşılaşmanın temposunu arttırsada iki taraftan da gol sesi çıkmadı.

    Brezilya ile Arjantin berabere kaldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir