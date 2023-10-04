Bruno Fernandes'in o sözleri yeniden gündemde: Bizi hiçbir Türk takımı yenemez Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Bruno Fernandes'in karşılaşma öncesi söylediği, "Evet şu an formda bir takım değiliz ama Türkiye liginden bir rakip için özel olarak motive olmadık veya çalışma yapmadık. Bizimle hiçbir Türk takımı başa çıkamaz" ifadeleri yeniden gündeme geldi.

ensonhaber.com Temsilcimiz Galatasaray, dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda Manchester United'a konuk oldu. Cimbom, Old Trafford'da iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası o sözler yeniden gündemde Manchester United'ın golleri 17 ve 67'de Rasmus Hojlund'dan geldi. Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından ManU'nun Portekizli oyuncusu Bruno Fernandes'in sözleri gündeme geldi. "Türkiye liginden bir rakip için özel olarak motive olmadık veya çalışma yapmadık" Maça saatler kala açıklama yapan Bruno Fernandes, kendince Türk takımlarını küçümsemeye kalktı. Fernandes, "Evet şu an formda bir takım değiliz ama Türkiye liginden bir rakip için özel olarak motive olmadık veya çalışma yapmadık! Galatasaray'ı Avrupa'da herkes tanır fakat lig temposu olarak bizimle hiçbir Türk takımı başa çıkamaz. Bu maç bizim çıkış maçımız olacak." dedi.