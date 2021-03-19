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    Bülent Uygun: Futbolcularımın alnından öpüyorum

    Bülent Uygun: Futbolcularımın alnından öpüyorum

    Rizespor Teknik Direktörü Bülent uygun maç sonunda yaptığı açıklamada, "Futbolcularımın hepsini alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 22:06
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    Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray'ı 3-4 yenerek, şampiyonluk yolunda sarı kırmızılı ekibe çelme taktı.

    Galibiyetin ardından açıklamalarda buluna Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bizi izleyenlerin futboldan keyif aldıklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın bir önceki maçındaki taktiksel durumunu analiz ettik ve bunlara izin vermedik.

    "FUTBOLCULARIMIN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

    Yaptıkları hamlelere göre hamle yaptık. Galip geldik, mutluyuz.

    Antrenmanda uyguladığımız 4 golü birden atmak bizim için güzel. Rizespor taraftarları bizden böyle bir galibiyet bekliyordu. O

    nlara, o güzel insanlara hayırlı olsun. Futbolcularımın hepsini alnından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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