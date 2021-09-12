Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teklif gelmesi durumunda Fatih Terim’in milli takıma gitmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Süper Lig’in 4’üncü haftasında bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray’da cezalı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak için Trabzon’a gelen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Trabzon Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZIN MİLLİ TAKIMA GİTMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Elmas, bir basın mensubunun ‘Fatih Terim’e milli takımdan teklif gelirse düşünceniz ne olur?’ şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bizim düşüncemiz çok net. Hocamızla beraber uzun vadeli bir planlama yaptık. Galatasaray’ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum.”

Burak Elmas: Hocamızın milli takıma gitmesine izin vermeyiz VİDEO





"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Duygun Yarsuvat’ı son yolculuğuna uğurladıktan sonra Trabzon’a geldiğini kaydeden Elmas, “Bugün camiamız için acı bir gün. Çok kıymetli başkanımız, ağabeyimiz, hocamız Duygun Yarsuvat’ı ebediyete uğurladık. Allah’tan kendisine rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hocamızın desteğiyle birlikte yeni bir takım kuruldu. Takımımıza destek olmak için cenazeden çıkıp Trabzon’a geldik. Bununla ilgili gerekli suç duyurularını yaptık, artık konu hukuka yansıdı. Hukukun adaletine güvenerek takip etmeye devam edeceğiz. Cezalı olsak da bu takımımızın yanında olmayı engellemeyecek. Bundan sonra da ceza süresince deplasmanda da takımın yanında olmaya devam edeceğim. Umarım Türk futbolu herkese eşit mesafede adil, dürüst yönetim şartlarına kısa sürede kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"BU AKŞAM UMARIM TÜRK FUTBOLUNA YAKIŞAN BİR MÜCADELE OLUR"

Elmas, Trabzonspor ile bu akşam oynayacakları maça ilişkin de şunları dedi:

“Güzel bir maç olsun. Tabii ki herkes kazanmak ister. Bana sorsanız kazandığımız bir maç olsun isterim. Oyuncularımız çok hızlı bir tempo ile başladı. Maalesef Türk futbolunun son dönemdeki Avrupa’da başarısız sonuçlarından dolayı ikinci olan üç eleme oynuyor. Seneye Şampiyonlar Ligi’nde de büyük ihtimalle şampiyon olan kulüp iki ön eleme oynayacak. Hızlı bir giriş yaptık ama bu sırada transferlerimizi de yaptık. Başka bir stratejiyle bu transferleri yaptık. Oyuncularımız henüz bir arada oynayamadılar ama aldığımız oyuncuların kalitesinden memnunuz. Sahada gördüğümüzden de memnunuz. Bugün oyuncularımız bir takım olarak hareket edip sahada mücadele etmeleri, umarım sonucu galibiyetle biter. Hepimiz bunu arzu ediyoruz, bundan da eminiz. Trabzon, Galatasaray ile iyi ilişkileri olan bir kulüptür. Bunu zaman zaman farklı şekillerde bozmaya çalışanlar oldu. Çok genç yaşlarda yöneticilik yaptığımdan beri buraya deplasmanlara gelirim. Trabzon seyircisiyle beraber oturup maç seyretmişliğimiz de var. Dolayısıyla bu dostluğumuz da bizim dönemimizde tekrar eskisi gibi güzel bir dostluğa çevirmek, bu dostlukla beraber yürümek istiyoruz. Zaten sayın Ağaoğlu ve yönetimiyle de çok yakın, güzel ilişkilerimiz var. Umarım iki takıma ve Türk futboluna yakışan bir mücadele olur. Sayın Ağaoğlu’nun kızı trafik kazası geçirmiş. Kendisini aradım. Ona da Trabzon camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

"DIŞARIDAN YORUMLARA GÖRE AİLE İÇİNDE KARAR VERMİYORUZ"

Elmas, bir basın mensubunun Kerem Aktürk’ün durumuna ilişkin sorusuna ise, “Biz bir aileyiz, takımımız da bir aile. Ailemizin büyük bir parçası. Dışarıdan gelen yorumlarla da aile içerisinde karar vermiyoruz. Biz içeride ne olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı da çok iyi tanıyoruz, karakterlerini çok iyi biliyoruz. Galatasaray’a layık oldukları için zaten bu takımdalar. Dışarıdan yorumlara göre aile içi konularda karar almayacak kadar ailemizi seviyoruz” yanıtını verdi.

"BİR HİKAYE YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takımların yaptığı transferler ve ligin durumuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise Elmas, “Her takım güçlenmek için bir takım hamleler yapıyor. Bunların sonucunu lig sonunda göreceğiz. Biz bir senelik değil uzun vadeli planın parçası olarak hamleler yapıyoruz. Diğer takımlara da saygı duyuyoruz. Sonuçta sahada güzel bir mücadele ile bu yapılan yatırımların sonuçlarını göreceğiz. Burada biz yaptığımız her yatırımda Galatasaray’ın uzun vadeli finansal sağlığı ve sürdürülebilirliğini düşünüyoruz. Bir hikaye yaratmaya çabalıyoruz. Diğer takımların stratejilerine saygı duyuyorum. Sonuçlarını sahada göreceğiz” ifadelerini kullandı.