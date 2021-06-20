Burak Elmas’tan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim konusunda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda 1541 oya ulaşan Burak Elmas, 1500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Seçim vaatleri arasında Fatih Terim ile yola devam etmekte olan Burak Elmas, seçimi kazanmasının ardından önemli açıklamalar yaptı

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİ BİLİYORUZ”

Seçimin ardından verdiği röportajda teknik direktör Fatih Terim ile ilgili soruya Elmas "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz ve gereken neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız" dedi.

“SEÇİM ÖNCESİ ETİK OLMAZ”

Teknik direktör Fatih Terim ile seçimden önce görüşmeyeceklerini geçtiğimiz günlerde dile getiren Elmas, "Çünkü etik olarak şu an bir seçim dönemindeyiz, uygun olmaz. Ama seçimden sonra göreve geldiğimiz takdirde ilk işimiz birlikte bir araya gelmek olacak." sözlerini kullanmıştı.