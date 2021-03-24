Burak Yılmaz: Bu güzel takıma her şey yakışıyor

Burak Yılmaz: Bu güzel takıma her şey yakışıyor

Hollanda'ya karşı Hat-trick yapan milli futbolcumuz Burak Yılmaz maç sonunda açıklama yaptı.

A Milli Takımın Hollanda’yı 4-2 yendiği maçta Hat-trick yapan Burak Yılmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Bugün böyle başlamak çok önemliydi. İnşallah bu maçı 1-2 saat sonra unutup, Norveç maçına odaklanacağız.

"BU GÜZEL TAKIMA HER ŞEY YAKIŞIYOR"

Güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Takım arkadaşlarım ve hocama teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

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