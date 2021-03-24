Euro
9.4082
-0.56%
Dolar
7.9427
0.03%
Altın
442.95
0.46%
Borsa
1.414
2.64%
Bitcoin
432.000
-1.46%
EXEN Coin
12.68
1.35%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Burak Yılmaz: Bu güzel takıma her şey yakışıyor

    Hollanda'ya karşı Hat-trick yapan milli futbolcumuz Burak Yılmaz maç sonunda açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 22:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burak Yılmaz: Bu güzel takıma her şey yakışıyor

    A Milli Takımın Hollanda’yı 4-2 yendiği maçta Hat-trick yapan Burak Yılmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Bugün böyle başlamak çok önemliydi. İnşallah bu maçı 1-2 saat sonra unutup, Norveç maçına odaklanacağız.

    "BU GÜZEL TAKIMA HER ŞEY YAKIŞIYOR"

    Güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Takım arkadaşlarım ve hocama teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

    Burak Yılmaz'dan enfes frikik golü İZLE

    Burak Yılmaz: Bu güzel takıma her şey yakışıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir