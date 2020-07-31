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    Burak Yılmaz Fransa'ya uçtu

    Burak Yılmaz Fransa'ya uçtu

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübüne transfer olan Burak Yılmaz, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 20:32
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 20:32
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    Burak Yılmaz Fransa'ya uçtu

    Beşiktaş'a veda eden Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille kulübü ile anlaşmıştı.

    Fransa'ya gitmesi beklenen 35 yaşındaki milli futbolcu, yola çıktı.

    İNSTAGRAM'DAN VEDA ETTİ

    İnstagram hesabından "Fransa" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerine yola çıktığını duyuran Yılmaz'ın sağlık kontrollerinin ardından Lille ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Burak Yılmaz Fransa'ya uçtu #1

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