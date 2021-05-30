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    Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu

    Avrupa Şampiyonası öncesinde Antalya'da kampta olan A Milli Futbol Takımı'nda başarılı golcü Burak Yılmaz, bugün koronavirüs aşısı oldu.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 21:15
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    Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu

    Antalya'nın Serik ilçesinde Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın teknik ekip ve oyuncularına Serik Devlet hastanesinde koronavirüs aşısı yapıldı.

    KAMPTA AŞI OLDU

    Fransız ekibi Lille ile ligde şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Burak Yılmaz da birkaç gün önce dahil olduğu kampta bugün aşı oldu. Ayrıca Enes Ünal'ın da sakatlığının durumunu öğrenmek için aynı hastanede MR'ı çekildi. Daha sonra her iki oyuncu kamp yaptığı otele geri döndü.

    AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ AŞILAR TAMAMLANACAK

    Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.

    Burak Yılmaz koronavirüs aşısı oldu #1

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