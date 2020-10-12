Burak Yılmaz, oyundan çıkarken sitem etti

Burak Yılmaz, oyundan çıkarken sitem etti

Milli Takım’ın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçta son 10 saniye kala oyuncu değişikliğine giden Şenol Güneş’e kaptan Burak Yılmaz tepki gösterdi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi.

İlk yarı 1-0 geriye düşen millilerimiz, ikinci yarı adeta farkı kaçırdı. 1-1 berabere biten maçın en kritik pozisyonları ise Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’dan geldi.

Milli oyuncuların iki şutu direkte patlarken, karşılaşmanın son saniyeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BURAK YILMAZ SİTEM ETTİ: NE YAPIYORSUN HOCAM

Karşılaşmanın sonunda verilen 2 dakikada Teknik Direktör Şenol Güneş, 2 oyuncu değiştirdi. Bu değişiklikler uzatmaların son 10 saniyesine denk gelince, A Milli Takım’ın kaptanı Burak Yılmaz, sitem etti.

Burak Yılmaz, oyundan çıkarken sitem etti İZLE

Oyundan çıkarken, “Ne yapıyorsun hocam, maç bitti ya.” diyen Yılmaz, yerini Enes Ünal’a bıraktı.

Son saniyelerde oyuna giren Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı topa dokunmadan maç bitti.