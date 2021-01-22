Haberler

Kralspor Haberleri

Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme

Burak Yılmaz'dan Mesut Özil'e gönderme

Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yöneltilen soru üzerine "A Milli Takım forması altında savaşmış arkadaşlarımla ilgili soru varsa onları cevaplamak isterim." dedi.