AA & Ensonhaber

Akın Ahu’nun başkanlığında 2018 yılında kurulan Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, 6 yıldır geleneksel Türk okçuluğu eğitimiyle genç yeteneklere kapılarını açıyor. Kadınlarda yaş sınırı olmaksızın, erkeklerde ise 9-18 yaş aralığındaki sporculara eğitim veren kulüp, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı başarılarla adından söz ettiriyor.

BULGARİSTAN'DA ŞAMPİYON OLDULAR

Türkiye Geleneksel Okçuluk Şampiyonası’nda dikkat çeken dereceler elde eden sporcular, 2022’de birincilik ve ikincilik, 2023’te ikincilik, bu yıl ise takım halinde şampiyonluk kazanarak zirvede yer aldı. Kulüp, Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması’nda ise 2022’den bu yana üstün performans sergiliyor. Bu prestijli organizasyonda, 2022 yılında birincilik, geçen yıl birincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden sporcular, bu yıl ise genç kızlar kategorisinde birincilik ve üçüncülük, genç erkekler kategorisinde ikincilik ve üçüncülük kazandı.

"GENÇLERİ TÜRK SPORUNA KAZANDIRIYORUZ"

Kulüp Başkanı Akın Ahu, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmayı ve bu spora gönül veren gençleri Türk sporuna kazandırmayı misyon edindiklerini vurguladı. Bugüne kadar yetiştirdikleri sporcularla hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız madalya kazandıklarını ifade eden Ahu, şu an 68 öğrenciyle yeni başarıların peşinde olduklarını belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZ, TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRIYOR"

20-22 Eylül tarihlerinde, 15 ülkeden 218 sporcunun katılımıyla Varna’da düzenlenen uluslararası yarışmada yaşadıkları gururu dile getiren Ahu, şöyle konuştu:

2022’den beri Varna’da yarışmalara katılıyoruz. Bu yıl kız takımımız birincilik ve üçüncülük, erkek takımımız ise ikincilik ve üçüncülük elde etti. Çocuklarımızın kürsüde Türk bayrağını dalgalandırması ve İstiklal Marşı’mızın okunması tarifi mümkün olmayan bir gurur kaynağı. O anlarda tüylerimiz diken diken oluyor, sevinç naraları atmak istiyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir duygu.

13 YAŞINDA, 3 YILDIR VARNA'DAN BAŞARIYLA DÖNÜYOR

Ağabeyine duyduğu hayranlıkla okçuluğa adım atan 13 yaşındaki Hamza Tutar, bu yıl Varna’da düzenlenen şampiyonada ikincilik elde etmenin gururunu yaşıyor. Dünya çapında daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini belirten Hamza, şunları dile getirdi:

Hocalarımızla birlikte yoğun bir çalışma sürecindeyiz. Büyük emek veriyoruz ve bunun karşılığını almak gerçekten mutluluk verici. Bulgaristan’da düzenlenen yarışmada 2022 ve 2023 yıllarında birincilik kazandım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik, İstiklal Marşı’mızı dinlettik. O an yaşadığımız gurur tarif edilemez.

Genç kızlar kategorisinde üçüncülük kürsüsüne çıkan 15 yaşındaki Zeynep Sena Öztürk ise yaklaşık 6 yıldır okçulukla ilgilendiğini ifade etti. Avrupa’da elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Zeynep, şunları söyledi: