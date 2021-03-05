Bursasporlu futbolcular yönetime 'hadisli' gönderme

Bursasporlu 5 futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları hadisli paylaşımla yönetime maaş göndermesinde bulundu.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor’da futbolcular, Boluspor karşılaşması öncesi Instagram hesaplarından ortak bir mesaj yayınladı.

BURSASPORLU FUTBOLCULARDAN 'HADİSLİ MESAJ'

Yeşil-beyazlı kulüpteki maaş ödemelerindeki sıkıntı ile ilgili olduğu düşünülen mesajda, "Peygamberimiz buyurdu: İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz” ifadelerine yer verildi.

YÖNETİME 'MAAŞ' GÖNDERMESİ

Başta Özer Hurmacı olmak üzere Burak Kapacak, Çağatay Yılmaz, Ataberk Dadakdeniz ve Ramazan Keskin, aynı içeriği paylaştı.

Futbolcuların bu mesajı uzun süredir maaş alamayan personel için attığı tahmin ediliyor.