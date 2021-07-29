2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda, Buse Naz Çakıroğlu'ndan önemli bir başarı geldi.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı.

İKİNCİ RAUNT AGRESİF BAŞLADI

25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi.

İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti.

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde ViDEO

ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Büyük heyecan sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, Buse Naz'ın maçını tribünden diğer milli boksörlerle takip etti.

"SEVİNMEK İÇİN ERKEN"

Karşılaşma sonunda bir değerlendirme yapan Buse Naz Çakıroğlu, "Altın madalya için buradayız, sevinmek için daha erken. Bu kategoride gümüş ve bronzumuz var altınımız yok. İnşallah çok güzel sonuçlarla ayrılacağız." dedi.

RAKİBİ TAYLANDLI OLDU

Öte yandan Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi, Taylandlı Jutamas Jitpong oldu.

Kokugikan Arena'da son 16 turunda Jitpong, Filipinli rakibi Irish Magno'yu 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak.

Buse Naz, rakibini yenmesi durumunda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyecek.