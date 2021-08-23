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    Buse Naz Çakıroğlu’na, Kadıköy’de büyük ilgi

    Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy’de sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 07:59
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 08:15
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    Buse Naz Çakıroğlu’na, Kadıköy’de büyük ilgi

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanarak, kadınlar boks kategorisinde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren isim Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kadıköy’de taraftarların karşısına çıktı.

    TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

    Stadın tamamını Türk ve Fenerbahçe bayrağı ile turlayan Çakıroğlu’na sarı-lacivertli taraftarlar büyük destek verdi.

    Antalyaspor ile yapılan karşılaşmayı izleyen sporcu, alınan galibiyet ile birlikte sahadan mutlu ayrıldı.

    BAŞKAN ALİ KOÇ İLE GALİBİYET HATIRASI

    Çakıroğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte de fotoğraf çektirerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Başarılı sporcu paylaşımına “Evimizde galibiyet hatırası” notunu düştü.

    Buse Naz Çakıroğlu’na, Kadıköy’de büyük ilgi #1

    Buse Naz Çakıroğlu’na, Kadıköy’de büyük ilgi #2

    Buse Naz Çakıroğlu’na, Kadıköy’de büyük ilgi #3

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