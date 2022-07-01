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    Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

    Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 21:24
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    Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

    Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.

    Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.

    Altın madalyanın sahibi oldu

    Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.

    En başarılı ülke Türkiye

    19. Akdeniz Oyunları'nda en başarılı ülke olarak Türkiye ön plana çıktı.

    Sporcularımız; 28 altın, 14 gümüş ve 20 bronz madalya kazandı. Türkiye, kazandığı toplam 62 madalya ile birlikte Akdeniz Oyunları'nın en başarılı ülkesi durumunda bulunuyor.

    Busenaz Sürmeneli'den Akdeniz Oyunları'nda altın madalya VİDEO

    Busenaz Sürmeneli den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #1

    Busenaz Sürmeneli den Akdeniz Oyunları nda altın madalya #2


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