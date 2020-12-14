Beşiktaş'ı 2-1 yenen Alanyaspor'un hocası Çağdaş Atan, maç sonu açıklamalarının ardından soru sormayan gazetecilere sitem etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu.

"BİR DAHA DA BASINA GEREK YOK BENCE"

Açıklamalarının ardından soru bekleyen Atan, gazetecilerden soru gelmeyince sinirlendi.

Toplantı odasını terk eden Atan, "Soru yok mu arkadaşlar? Bir daha basına da gerek yok bence." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, soru sormayan gazetecilere sinirlendi İZLE





