Fenerbahçe Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik adamlar arasında, topla oynama atışması yaşandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasının son maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti.

Fenerbahçe, Sinan Gümüş ve Pelkas'ın golleriyle Kadıköy'de Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü ise Babacar penaltıdan attı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan iki teknik adam arasında, topla oynama yüzdesi atışma konusu oldu.

Çağdaş Atan ve Erol Bulut arasında topla oynama atışması İZLE



"FENER GİBİ BÜYÜK BİR CAMİA TOPU RAKİBE VERMEZ"

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maç sonu açıklamalarında, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Ancak ben biraz daha oyun bekliyordum. 5 büyük ligde topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır." ifadelerini kullandı.





"SADECE SKORA BAKSIN"

Erol Bulut'a Çağdaş Atan'ın yaptığı açıklama sorulduğunda cevaben, "Her zaman topa sahip olarak maç kazanamazsınız. Sadece skora baksın." açıklamalarında bulundu.



